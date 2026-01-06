Симон Фуркад публично порвал флаг Франции в знак поддержки отстраненных российских биатлонистов

В разгар масштабной изоляции российского спорта в 2022 году один из знаковых западных деятелей совершил неожиданный поступок в знак солидарности. Известный французский биатлонист, бывший тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад, старший брат шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, оказал публичную поддержку отстраненным российским спортсменам.

История произошла на юниорском чемпионате мира в США в конце февраля 2022 года. После решения Международного союза биатлонистов (IBU) о запрете российской символики, включая даже мелкие флажки, Фуркад стал свидетелем отчаяния юных российских биатлонистов. В ответ француз совершил жест, ставший главной сенсацией: он публично порвал флаг Франции и, используя совпадающие цвета, соорудил из его полос российский триколор, который прикрепил на кабину для подготовки лыж поверх таблички с нейтральной аббревиатурой.

«Я считаю, что лучшим решением в этой ситуации было показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственности за то, что произошло. Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера», — пояснил позже свою позицию Фуркад в интервью «Матч ТВ».

На родине его действия вызвали волну жесткой критики и травли в соцсетях. Однако, несмотря на давление, Фуркад не отступил от своих убеждений и публично повторил свою позицию. Скандал постепенно утих, и в 2023 году произошло неожиданное развитие событий. После отставки тренеров основной сборной Франции и по настоянию самих биатлонистов, Симон Фуркад был назначен главным тренером национальной команды. Таким образом, жест, который многие посчитали карьерным самоубийством, в итоге привел его к руководству ведущей сборной страны.

