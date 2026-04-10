Симоньян дала второе откровенное интервью: главред RT рассказала о последних словах Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала второе откровенное интервью, на этот раз телеведущей Лере Кудрявцевой, сообщает StarHit. Журналистка призналась, что была откровеннее с Кудрявцевой, чем в предыдущей беседе с Борисом Корчевниковым.

Главная боль журналистки — смерть мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян продолжает борьбу с раком и привыкает жить без супруга.

Напомним, Кеосаян впал в кому 21 декабря 2024 года и умер, не выходя из нее в сентябре 2025 года. Журналистка молилась за мужа, но чуда не случилось. Симоньян до сих пор тяжело переживает утрату. Она вспоминает слова Кеосаяна: «Я же не умру в 58, Мусь».

«Меня успокаивает только то, что все эти девять месяцев это был мой ад, а не его ад», — рассказала Маргарита.

Она призналась, что боялась сказать мужу о своей болезни — раке, чтобы не тревожить его.

Более того, Симоньян призналась, что ее возмущают фразы из окружения, где ей говорят, что она еще будет счастлива. Главред RT отвечает резко: такой любви больше не будет. Главное для нее сейчас — забота о трех детях, рожденных в браке с Кеосаяном. Она ограждает наследников от новостей о семье и запрещает им смотреть телевизор. Симоньян признается: ее здесь держит только обязанность.

