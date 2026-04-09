Вдова Романа Попова рассказала, что учится заново жить после ухода мужа

Юлия Попова, вдова умершего актера Романа Попова, прославившегося после роли в сериале «Полицейский с Рублевки», впервые откровенно рассказала о том, как живет после его ухода, сообщает Super.ru.

Семья до сих пор проходит непростой процесс адаптации к новой реальности. В одном из интервью Юлия отметила, что учится жить по-новому.

«У нас идет процесс пересобирания всего, что есть, во что-то новое», — рассказала женщина.

Жизнь после смерти близкого человека никогда не станет прежней, но можно попытаться найти в ней другие смыслы и опоры, добавила Юлия.

По словам Поповой, справляться с горем ей помогают три главных вещи: психотерапия, работа и дети. Она признается, что старается находить важные сферы жизни, которые раньше были забыты из-за забот о больном муже.

Теперь женщина выстраивает свой день вокруг интересов, которые ее вдохновляют и дают силы двигаться дальше. Бытовые задачи тоже играют роль — они отвлекают от тяжелых мыслей и не дают уйти в депрессию.

Особая роль отведена детям. Юлия называет их главным источником поддержки. Она понимает, что после смерти отца детям как никогда нужен рядом «устойчивый взрослый» — тот, кто сохраняет адекватное состояние и может позаботиться о них. Поэтому вдова старается держаться ради наследников.

Ранее актриса Марина Зудина трогательно поздравила дочь от Олега Табакова с днем рождения.