Вдова Романа Попова рассказала, что учится заново жить после ухода мужа
Фото: [соцсети]
Юлия Попова, вдова умершего актера Романа Попова, прославившегося после роли в сериале «Полицейский с Рублевки», впервые откровенно рассказала о том, как живет после его ухода, сообщает Super.ru.
Семья до сих пор проходит непростой процесс адаптации к новой реальности. В одном из интервью Юлия отметила, что учится жить по-новому.
«У нас идет процесс пересобирания всего, что есть, во что-то новое», — рассказала женщина.
Жизнь после смерти близкого человека никогда не станет прежней, но можно попытаться найти в ней другие смыслы и опоры, добавила Юлия.
По словам Поповой, справляться с горем ей помогают три главных вещи: психотерапия, работа и дети. Она признается, что старается находить важные сферы жизни, которые раньше были забыты из-за забот о больном муже.
Теперь женщина выстраивает свой день вокруг интересов, которые ее вдохновляют и дают силы двигаться дальше. Бытовые задачи тоже играют роль — они отвлекают от тяжелых мыслей и не дают уйти в депрессию.
Особая роль отведена детям. Юлия называет их главным источником поддержки. Она понимает, что после смерти отца детям как никогда нужен рядом «устойчивый взрослый» — тот, кто сохраняет адекватное состояние и может позаботиться о них. Поэтому вдова старается держаться ради наследников.
