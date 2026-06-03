Не капельницы и не корни: нефролог Пыриков назвал единственный способ укрепить сосуды

Капельницы, гимнастика для шеи и отвары целебных корней бесполезны. Нефролог Данила Пыриков раскрыл настоящий секрет здоровых сосудов. Все просто: спорт, отказ от курения, нормальный вес и контроль хронических болезней. И — прием статинов, если есть показания. Это единственная группа препаратов, которая реально устраняет воспаление стенок сосудов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач Данила Пыриков развеял популярные мифы об укреплении артерий. Никакие народные средства не работают. Здоровые сосуды — это результат дисциплины. Во-первых, регулярная физическая нагрузка: минимум 150 минут кардио в неделю плюс две силовые тренировки. Во-вторых, полный отказ от курения и других вредных привычек. В-третьих, нормализация веса. Лишние килограммы давят на сосуды и сердце.

Но этого мало. Нужно держать под контролем хронические заболевания — гипертонию, сахарный диабет. И самое важное: принимать статины, если они показаны. Пыриков подчеркнул: это практически единственная группа препаратов, которая действительно устраняет воспаление стенок сосудов. Не бойтесь их. Бойтесь инфарктов и инсультов.

Секрет здоровых сосудов не в магических капельницах, а в образе жизни и современной медицине. Двигайтесь, не курите, худейте, лечите болячки и слушайте врача.

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