Рак будут сжигать углеродом: в Протвине построят первый в России центр терапии ионами

В подмосковном Протвине строят первый в России центр углерод-ионной терапии рака. Уникальная методика позволит точечно уничтожать опухоли ионами углерода, не повреждая здоровые ткани. Работы завершат к 2026 году, а в 2027-м начнутся клинические испытания. Россияне получат доступ к передовой технологии — в мире таких центров всего 14. Об этом сообщает REGIONS .

Ключевой элемент комплекса — синхротрон У-70. В подземном кольцевом зале установят мощные магниты, которые направят пучки ионов в три лечебные кабины. Инициатива принадлежит президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Директор ИФВЭ Валерий Песенко подчеркнул: «Технические возможности не уступят зарубежным аналогам». Главное преимущество углеродной терапии перед протонной — способность бороться с радиорезистентными опухолями (теми, что не берет обычная лучевая терапия).

Пучок углерода рассеивается в теле минимально, щадит здоровые ткани, проникает на глубину до 30 сантиметров и отдает максимальную дозу («пик Брэгга») строго в опухоли. Метод особенно хорош для труднодоступных локаций, при высоком риске рецидива и для опухолей, устойчивых к стандартному лечению. Магниты для транспортировки пучков изготовят на месте. Для каждого пациента по данным МРТ напечатают на 3D-принтере индивидуальный болюс — фильтр, формирующий пучок точно по контурам новообразования.

Уже готов дневной стационар — 7 палат на 20 мест. Ускоритель У-70 продолжат использовать для научных исследований весной и осенью, а в «окна» между сеансами — для лечения. Параллельно развивают проект «Луч-Тип-Ион» — масштабируемую версию установки. В будущем подобные центры могут появиться в столицах федеральных округов, сделав инновационную терапию доступной по всей стране.

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