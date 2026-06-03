Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре прибыл на ПМЭФ и уже готов к последствиям. Политик заявил, что после возвращения в ФРГ против него могут развернуть клеветническую кампанию. Но его это не остановит. Котре назвал немыслимым отказ от сотрудничества с Россией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Политик не сомневается, что его поездка в Россию вызовет вопросы в бундестаге. Возможно, даже разверннтся травля. Но он готов. Котре подчеркнул, что отказ от сотрудничества между Германией и Россией — «совершенно немыслим». И напомнил о приоритете национальных интересов в программе своей партии.

Немецкий политик также отметил, что на форум приехали представители не только Германии, но и Франции, и даже официальное лицо из США — глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Это первый визит американского чиновника с 2021 года.

Ранее стало известно, почему Путин лоббирует экс-канцлера для переговоров с ЕС.