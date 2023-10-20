«Симпатии очевидны»: кто победит в матче «Гавр» — «Ланс»
Спортивный эксперт Каррыев назвал победителя матча Лиги 1 «Гавр» — «Ланс»
Фото: [IMAGO/Laurent SANSON/TASS]
Чемпионат Франции по футболу продолжается. В рамках девятого тура Лиги 1 на стадионе «Океан» встретятся команды «Гавр» и «Ланс» из одноименных городов.
В турнирной таблице соперники идут нос к носу. «Гавр» после восьми сыгранных туров 13-й с девятью очками в активе, «Ланс» идет 14-м, у команды восемь турнирных баллов. Спортивный эксперт Сердар Каррыев рассказал, чего ожидать от матча. По его мнению, игра выдастся по-настоящему интересной.
Сильные и слабые стороны
«Гавр» принимает у себя на поле «Ланс». Как известно, за хозяев играет Далер Кузяев, российский футболист, поэтому симпатии отечественных болельщиков очевидны. Но статистически все обстоит немного иначе. «Гавр» идет ни шатко ни валко, в сентябре было несколько побед, но последние два результата — это поражения со счетом 0:2 и 0:3. Пропускает команда сейчас больше, чем забивает», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Ланс», гости матча, напомнил эксперт, в прошлом сезоне занял второе место. У них более качественное комплектование команды, богатый международный опыт. Недавно они обыграли в Лиге чемпионов лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Начало сезона у «Ланса» выдалось слабым, но теперь игроки набирают форму, подчеркнул Каррыев.
Фото: [Zuma\TASS]
Кто победит
Спортивный эксперт считает, что противостояние будет насыщенным и активным, а зрители увидят много голов.
«По совокупности факторов сравнительного анализа можно отдавать предпочтение гостям. «Ланс» все-таки обладает более сильным составом. Я ожидаю, что забьют обе команды, но победу по итогу увезет с собой именно гостевая», — заключил Каррыев.
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