Символ комедий 80-х и звезда «Джанго» умер после изнурительной борьбы за рассудок

Мировая киноиндустрия понесла невосполнимую утрату: в возрасте 71 года ушел из жизни известный американский актер Роберт Кэррадайн, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Deadline.

Печальное известие подтвердили близкие артиста, отметив, что последние два десятилетия его жизни были омрачены тяжелой борьбой с биполярным расстройством. Представители актерской династии глубоко переживают случившееся, подчеркивая исключительные личные качества покойного.

Точные причины смерти не разглашают, но, по предварительным данным, ментальные проблемы сыграли свою роль в трагедии. У артиста, чья карьера охватила более пятидесяти лет, остались дети и внуки.

Роберт Кэррадайн был частью одной из самых прославленных творческих семей Голливуда. Рожденный в семье легендарного Джона Кэррадайна, он с детства был погружен в атмосферу съемочных площадок. Его братья, Дэвид и Кит Кэррадайн, также стали мировыми звездами, однако Роберту удалось найти свою уникальную нишу. Его дебют в большом кино состоялся в 1972 году в вестерне «Ковбои», где он работал на одной площадке с Джоном Уэйном. Эта роль открыла ему дорогу в мир большого кинематографа, сделав узнаваемым лицом в индустрии.

Наибольшую популярность актеру принесла роль лидера компании аутсайдеров Льюиса Сколника в культовой комедии «Месть полудурков». Этот образ стал визитной карточкой Кэррадайна, закрепив за ним статус иконы молодежного кино восьмидесятых. Несмотря на смену эпох, Роберт продолжал оставаться востребованным артистом, успешно адаптируясь к новым жанрам. В последние годы зрители могли видеть его в оскароносном вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» и телевизионном проекте «Сомнение».

Роберт Рид Кэррадайн родился 24 марта 1954 года в Лос-Анджелесе. За свою долгую карьеру он успел попробовать себя не только в качестве исполнителя, но и в роли продюсера. Несмотря на личные трудности со здоровьем, он сохранял работоспособность и оптимизм. К наиболее ярким проектам с его участием относятся ленты «Ковбои» (1972), «Возвращение домой» (1978), «Месть полудурков» (1984), «Побег из Лос-Анджелеса» (1996), «Лиззи Магуайер» (2001–2004) и «Джанго освобожденный» (2012).

