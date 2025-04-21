Синоптик пообещал «нелетную» погоду в день дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Чемпионату», какая погода ожидается 26 апреля, в день столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«Погода будет нелетная, нефутбольная. В субботу ожидаются самые сложные метеоусловия после летней жары. Парочку дней будет +25, а потом резкий обвал», — предупредил синоптик.

К вечеру, а матч начнется в 19:30, температура может опуститься до нуля. Из-за сильного ветра будет ощущаться градуса на три ниже, чем на самом деле. Ко всему этому добавятся заряды дождя и мокрого снега.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место с 50 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять баллов, а от идущего вторым «Зенита» —на три. ЦСКА расположился следом за «Спартаком» с 48 очками.

В матче первого круга сильнее были красно-белые — 2:0.

Ранее портал Rustat назвал лучших игроков 25-го тура по статистическим показателям.