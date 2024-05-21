Сиреневый фестиваль пройдет в Московской области

В эту субботу в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» в городском округе Подольск стартует VI Сиреневый фестиваль, в рамках которого посетители смогут увидеть разнообразные сорта сирени и произведения искусства, созданные с помощью листьев этого кустарника. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гостей ждут концертные программы, в том числе, концерт органной музыки. мастер-классы, в ходе которых можно будет нарисовать свою картину и изготовить аромат духов, а также исторический бал «Счастье в сирене живет» и дефиле бальных платьев «Взгляд через века». Ознакомиться с подробностями о фестивале можно на главном туристическом портале региона. Отметим, что он пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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