«СКА-Хабаровск» подписал нападающего из Испании

Футбольный клуб российской Первой лиги «СКА-Хабаровск» объявил о неожиданном трансфере. Новичком команды стал испанский нападающий Хакобо Алкалде.

28-летний форвард получал футбольное образование в академиях «Атлетико» и «Хетафе». Большую часть своей карьеры провел, выступая за различные клубы Сегунды В.

В минувшем сезоне нападающий забил девять мячей за вторую команду «Хетафе». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €250 тыс.

В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на шестом месте в Первой лиге, набрав 53 очка в 34 матчах.

Ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал нынешнее руководство федерации за проведение клубного чемпионата мира.