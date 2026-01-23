СКА хочет обменять опытного нападающего

Главный тренер СКА Игорь Ларионов на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:2) сообщил, что клуб ищет варианты обмена для 35-летнего нападающего Андрея Локтионова.

Тренер подчеркнул, что форвард уже покинул расположение команды. Ему ищут новый клуб до окончания дедлайна. Трансферное окно в КХЛ закроется 25 января.

Андрей Локтионов перешел в СКА из «Спартака» перед началом сезона. В 34 матчах за петербургский клуб нападающий набрал лишь 7 (1+6) очков. Для сравнения, в минувшем сезоне за красно-белых у Локтионова было 33 (17+16) балла в 64 играх.

Опытный форвард выступал в КХЛ за «Локомотив», «Металлург» и ЦСКА, а также попробовал свои силы в НХЛ, проведя в общей сложности 155 матчей за «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» и «Каролину», в которых набрал 48 (22+26) очков.

