СКА может обменять француза Дюбе из-за конфликта игрока с Ларионовым

Нападающий СКА Пьеррик Дюбе в скором времени может быть обменян в другую команду, сообщил источник «Матч ТВ».

Нападающий сборной Франции не выступал за петербургский клуб с 7 декабря. Главный тренер СКА Игорь Ларионов говорил, что Дюбе не проходит в состав по игровым причинам, но источник издания утверждает, что все дело в конфликте между Дюбе и Ларионовым.

По его данным, решение об обмене уже принято, осталось только подыскать устраивающий стороны вариант.

Пьеррик Дюбе, которому 7 января исполнилось 25 лет, до приезда в Россию находился в системе «Вашингтон Кэпиталз» и даже провел три матча за основную команду в НХЛ. Летом нападающий заключил контракт с «Трактором». В 21 матче за челябинцев Дюбе набрал 14 (7+7) очков. В ноябре игрока обменяли в СКА, за который он провел лишь семь матчей с 2 (0+2) баллами.

Ранее белорусский сенатор Дмитрий Басков раскритиковал арбитров КХЛ, которые не засчитали гол, благодаря которому нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев мог набрать тысячное очко в лиге.