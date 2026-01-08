В Беларуси отреагировали на скандал с отмененным 1000-м очком Шипачева в КХЛ

Сенатор белорусского парламента, бывший хоккеист Дмитрий Басков высказался в разговоре с «Чемпионатом» по поводу скандальной отмены гола нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева в матче с ЦСКА (2:4).

38-летний форвард в своем 1100-м матче в КХЛ набрал 999-е очко и мог стать первым в истории лиги игроком, достигнувшим отметки в 1000 баллов. Но гол с его участием был отменен арбитрами из-за якобы умышленной игры ногой.

Белорусский сенатор убежден, что судьи поступили неправильно.

«Когда мы говорим о 1000 очках Шипачева, мы говорим не просто о цифре: это веха для всего хоккея. И если судейское решение ставит под сомнение такую веху, оно должно быть абсолютно бесспорным для болельщиков. Возможно, это для кого-то в судейской комнате был сложный эпизод, но традиционно такие моменты должны решаться в пользу атаки», — сказал Басков.

По его мнению, решение арбитров противоречит самому духу игры. Он предложил представить, могли бы, например, в подобной ситуации отменить рекордный гол Александра Овечкина в НХЛ.

