СКА разорвал контракт с Кузнецовым за три года до его истечения

Соглашение с обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» было заключено перед началом сезона и предусматривало четырехлетнее сотрудничество. Кузнецов сыграл в регулярном чемпионате 39 матчей, в которых набрал 37 очков. Еще три результативных балла центрфорвард добавил в шести играх плей-офф.

СКА впервые за 15 лет не смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина, уступив в шести матчах московскому «Динамо».

В следующем сезоне петербургский клуб неминуемо ждут серьезные кадровые изменения. Несколько игроков СКА могут перебраться в клубы НХЛ. Задрафтованный «Нью-Джерси» нападающий Арсений Грицюк уже попрощался с болельщиками.