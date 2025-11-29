Скандал Большунова дошел до Госдумы: буйному спортсмену дали один совет

Депутат Госдумы Светлана Журова категорично прокомментировала в беседе с РИА Новости-Спорт скандал, разгоревшийся вокруг резкого поведения чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Она обратила внимание, что у спортсмена давно присутствуют проблемы.

Политик отметила, что любитель толкаться на трассах может серьезно «попасть»: действия могут повлечь за собой не только дисквалификацию, но и более серьезные санкции, особенно если соперник получил травму.

«Не первый раз такие случаи с Александром происходят, ему надо работать над собой. <...> Это, конечно, неэтичное поведение, Саша мне всегда казался более выдержанным спортсменом», — отметила Журова.

При этом президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что, несмотря на дисквалификацию в конкретной гонке, дополнительных мер наказания к спортсмену применено не будет.

Напомним, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь оказался в центре скандала из-за неспортивного поведения на трассе. Во время полуфинала спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске лыжник сначала столкнулся с Александром Бакуровым на повороте, а после финиша подъехал к сопернику и толкнул его в спину, что привело к падению спортсмена вместе с бортиком. Инцидент закончился для Бакурова травмой — он покинул трассу, прихрамывая и держась за ногу.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обеспокоились за судьбу и спортивное будущее Большунова.