Скандал в греческом баскетболе: дошло до угроз изнасиловать дочерей владельцев ведущих клубов

Финальная серия чемпионата Греции по баскетболу между самыми титулованными клубами страны «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» приостановлена при счете 1:1. Ее продолжение находится под вопросом.

Полиция расследует жалобу «Олимпиакоса» в адрес владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Представители «Олимпиакоса» утверждают, что Яннакопулос угрожал изнасиловать дочь Гиоргоса Ангелопулоса, совладельца клуба из Пирея.

Во время второго матча уже летели аналогичные угрозы в адрес дочери Яннакопулоса со стороны фанатов «Олимпиакоса».

«Никос Лепетионис бесстыдно выступил на национальном телевидении и заявил, что я угрожал „изнасиловать дочь Ангелопулоса“, а оба брата стояли рядом и повторяли это. Их видео опровергает их слова. На нем все оскорбляют и угрожают моей дочери, а я спрашиваю у Лепетиониса и представителей лиги: „Вы это слышите? У вас что, нет детей? Они кричат, что изнасилуют мою дочь“. Ни один арбитр или наблюдатель не зафиксировал это ни в одном протоколе. Ни одного замечания», — заявил Яннакопулос.

Он сообщил, что готовит встречный иск против Лепетиониса (генменеджер «Олимпиакоса») и братьев Ангелопулосов за ложь и обвинения.

Пока неясно, что будет с завершением чемпионата страны: либо оставшиеся игры будут перенесены, либо турнир завершат досрочно.

Ранее стало известно, что ИИХФ окончательно отказала сборным России в допуске на Олимпийские игры.