Скандал в Калининграде: самбист Гончаров избил девушку в клубе

В Калининграде разгорелся скандал вокруг известного российского самбиста Алексея Гончарова, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений девушке в ночном клубе. Как утверждают свидетели, инцидент произошел из-за неоплаченного счета, когда сотрудница заведения попыталась остановить спортсмена, в ответ получив сильный удар в лицо, сообщил телеграм-канал SHOT.

26-летняя работница клуба «Эйфория» сообщила, что бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо Гончаров проводил время с друзьями в их заведении в ночь на 8 мая.

По ее словам, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался покинуть клуб, не расплатившись. Мария попыталась преградить путь к лифту и попросила оплатить счет за заказ, но в ответ получила удар, нанесший ей серьезные травмы.

У пострадавшей диагностированы два перелома. В настоящее время она добивается привлечения обидчика к ответственности.

По словам очевидцев, в клубе находился всего один охранник, который не оказал никакой помощи в разрешении конфликта. Стоит отметить, что Гончаров является бойцом смешанных единоборств и выступает в полутяжелой весовой категории.

Ранее сообщалось, что в Королеве вынесли приговор двоим мужчинам, похитившим женщину и вымогавшим у нее деньги.