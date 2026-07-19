Скандал в Суперкубке России: арбитр отметил жеребьевку в серии послематчевых пенальти

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился скандалом из-за решения арбитра Евгения Буланова перед серией послематчевых пенальти.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. «Зенит» сравнял счет в компенсированное время. Нападающий Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и провокационно пошел праздновать гол перед трибуной спартаковских фанатов. Со стороны зрителей в сторону поля полетели бутылки.

Буланов объявил, что перед серией пенальти жеребьевка выбора ворот проводится не будет. Он объяснил возмущавшемуся капитану «Спартака» Роману Зобнину, что такое решение приняли организаторы из-за соображений безопасности. В результате пенальти пробивали в ворота, за которыми сидели фаната «Зенита».

По регламенту арбитр может отменить жеребьевку из-за безопасности или состояния поля. Однако он должен принимать решение единолично, поэтому ссылка на организаторов может расцениваться как вмешательство посторонних лиц в игру.

«Зенит» был сильнее в серии пенальти (4:2) и в десятый раз в своей истории выиграл Суперкубок России.