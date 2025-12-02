«Она отдавала отчет в своих действиях»: покупательница квартиры Долиной бросает вызов артистке в Верховном суде

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье направила жалобу в Верховный суд России. Она требует отменить решения прежних инстанций и оставить жилье за собой, утверждая, что певица действовала осознанно. Об этом сообщает ТАСС.

Финальный акт судебной драмы вокруг квартиры Ларисы Долиной переходит в Верховный суд РФ. Покупательница недвижимости, Полина Лурье, подала кассационную жалобу, оспаривая решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру певице.

Адвокат Лурье пояснила, что в жалобе требуется отмена всех предыдущих постановлений. Позиция стороны покупательницы строится на том, что Долина в момент совершения сделки полностью отдавала себе отчет в своих действиях, а потому оснований для признания договора купли-продажи недействительным не было.

Напомним, певица стала жертвой телефонных аферистов летом 2024 года. Мошенники, представляясь сотрудниками безопасности, месяцами уговаривали ее перевести деньги на «защищенные» счета, после чего убедили продать квартиру. Когда обман раскрылся, Долина через суд добилась аннулирования сделки. Хамовнический суд, Мосгорсуд и кассация поддержали ее требования. Теперь последнее слово — за Верховным судом, который должен дать окончательную оценку законности данной сделки.

