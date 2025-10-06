Скандал вокруг возвращения Козловского: коллега раскритиковала «долгожданную» премьеру с актером

Актриса Яна Поплавская резко раскритиковала возвращение в российский кинопрокат Данилы Козловского, ранее осудившего СВО. В своем Telegram-канале она выразила недоумение по поводу того, что премьеру сериала с его участием называют «долгожданной».

Яна Поплавская отреагировала на появление нового сериала с участием вернувшегося в Россию Данилы Козловского. Актрису возмутила формулировка в анонсе проекта, где премьеру назвали «долгожданной». В своем Telegram-канале она обратилась к подписчикам с вопросом, действительно ли россияне ждали возвращения актера, или же это касается только тех, чьи дети проживают в Америке.

Поплавская подчеркнула, что настоящим ожиданием стало бы возвращение военнослужащих из зоны специальной военной операции, а появление Козловского на экранах может радовать лишь его самого.

Напомним, что в 2022 году Козловский публично осудил СВО, назвав ситуацию катастрофой, но позже опроверг информацию о своем отъезде из России, объяснив отсутствие поездкой к ребенку в США. Новая работа актера, где также снялась Оксана Акиньшина, стала его первым крупным проектом после скандальных заявлений.

