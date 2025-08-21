Скандальная боксерша Хелиф завершила карьеру

Нассер Йесфах, бывший менеджер олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, сообщил, что спортсменка завершила карьеру.

Выступление Хелиф в Париже стало одним из самых скандальных эпизодов Олимпиады. Боксерша совершенно не была похожа на женщину и с легкостью избивала своих соперниц.

Осенью 2024 года Хелиф провалила гендерные тесты в больницах Алжира и Франции. Исследования показали, что спортсменка обладает признаками мужского организма.

После победы на Олимпиаде Хелиф на ринг больше не выходила.

Сообщалось, что Хелиф решила сменить свой образ на более женственный и участвовала в рекламе салонов красоты.