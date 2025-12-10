Скандальные фото в шарфе армейцев: гендир «Спартака» Некрасов заявил, что не помнит их происхождения

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов был вынужден публично прокомментировать появление в сети своих фотографий в шарфе злейшего соперника — московского ЦСКА. Комментируя скандальные кадры, топ-менеджер красно-белых категорично отмел любые подозрения в двойной лояльности.

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», Некрасов заявил, что не понимает происхождения спорных снимков. При этом он подчеркнул, что его личные симпатии не влияют на профессиональную деятельность.

«Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать», — заявил гендиректор «Спартака».

Таким образом, руководитель одного из главных клубов страны попытался поставить точку в разгоревшемся скандале, вызвавшем бурную реакцию у болельщиков.

