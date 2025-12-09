В «Спартаке» допустили назначение российского главного тренера

Он сообщил, что работа по подбору кандидатур на этот пост велась до его прихода — Некрасов был назначен гендиректором в начале октября.

Также функционер опроверг информацию о том, что клуб ищет исключительно иностранного специалиста. Он отметил, что в постоянно обновляющемся шорт-листе есть и российские тренеры.

Некрасов подчеркнул, что никакого дедлайна по назначению главного тренера нет.

В начале ноября «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича. Временно обязанности главного тренера возложены на Вадима Романова, входившего в штаб серба.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ с 29 очками после 18 матчей. Комментатор Константин Генич назвал «Спартак» «хромой» командой после ничьей красно-белых с «Динамо» (1:1).