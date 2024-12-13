Подмосковная молодежь посмотрела новый фильм в рамках Международного фестиваля документального кино

В Подмосковье продолжается реализация совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!», более 300 молодых людей региона посмотрели фильм Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году мы представляли молодежи фильм Клима Поплавского «Наши берега» о работе 126-й гвардейской бригады береговой охраны, участвовавшей в боевых действиях в Херсонской области. <…> В этот раз ребята посмотрели фильм про военных корреспондентов, которые ведут съемку прямо из окопов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках показа картины молодежь встретилась с продюсером фильма Вартаном Хачатуряном, который рассказал им о ней подробнее. После просмотра фильма ребята задали ему все интересующие их вопросы, а после — поблагодарили за создание картины.

«Я никогда не думала, что буду так близко к реальности, показанной в кино. Мне было сложно смотреть на все это, но благодаря фильму я поняла, каким мужеством обладают наши бойцы», — поделилась своими впечатлениями Ярослава Тютерева из Жуковского.

Напомним, что все фильмы фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

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