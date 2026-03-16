Ски-альпинист Филиппов стал получать пикантные фото от женщин после успеха на Олимпиаде
Фото: [соцсети Никиты Филиппова]
Серебряный призер Олимпийских игр ски-альпинист Никита Филиппов в интервью ТАСС рассказал, как изменилось после Игр отношение к нему женщин.
Он отметил, что внимание со стороны противоположного пола заметно усилилось. Если раньше в соцсетях большинство его подписчиков были мужчинами, то теперь статистика изменилась в другую сторону.
«Пишут и фото присылают. Открываю? Иногда, если попадаются. Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — признался Филиппов.
На Играх в Италии Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, которая стала единственной наградой для российских спортсменов. Уже после Олимпиады спортсмен победил на чемпионате России и на чемпионате Европы.
Ранее Филиппов рассказал о своей счастливой примете — трусах, в которых он выступает в течение всего сезона.