Ски-альпинист Филиппов стал получать пикантные фото от женщин после успеха на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпийских игр ски-альпинист Никита Филиппов в интервью ТАСС рассказал , как изменилось после Игр отношение к нему женщин.

Он отметил, что внимание со стороны противоположного пола заметно усилилось. Если раньше в соцсетях большинство его подписчиков были мужчинами, то теперь статистика изменилась в другую сторону.

«Пишут и фото присылают. Открываю? Иногда, если попадаются. Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — признался Филиппов.

На Играх в Италии Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, которая стала единственной наградой для российских спортсменов. Уже после Олимпиады спортсмен победил на чемпионате России и на чемпионате Европы.

Ранее Филиппов рассказал о своей счастливой примете — трусах, в которых он выступает в течение всего сезона.