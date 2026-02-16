Скончалась актриса Людмила Солоденко из «Кин-дза-дза!»

На 80-м году жизни скончалась актриса театра и кино Людмила Солоденко. О смерти матери сообщил ее сын, актер Андрей Лавров в своем телеграм-канале. Причину смерти он не уточнил.

Солоденко родилась в Одессе, но ее талант оказался слишком велик для одного города. Она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и вскоре стала солисткой легендарного Эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера. Именно там она взяла псевдоним Лона Лонг, под которым ее запомнили ценители музыки.

Современники вспоминали, что артистка не боялась экспериментов: говорят, она одной из первых вышла на советскую сцену в смелой мини-юбке, что по тем временам было настоящим прорывом.

В кино Солоденко пришла в 1972 году и оставила заметный след. Ее фильмография насчитывает десятки работ. Зрители старшего поколения наверняка помнят ее по картине «Восьмое чудо света» 1981 года и культовой ленте Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», вышедшей в 1986-м. В том же году она снялась в детективе «Соучастие в убийстве».

Многие узнали актрису по ролям в популярных сериалах. Она появилась в знаменитом многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить...» в 1984 году, а позже сыграла в «Формуле» и «Радостях и печалях маленького лорда». Последние работы в кино датируются 2008 годом — это фильм «Багровый цвет снегопада».

Ранее стало известно о смерти легенды «Динамо» и первого тренера Овечкина Александра Филиппова.