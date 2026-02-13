Ушел из жизни легенда «Динамо» и первый тренер Овечкина Александр Филиппов

В Москве на 76-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист и тренер Александр Николаевич Филиппов. Заслуженный мастер спорта и чемпион мира скоропостижно ушел из жизни из-за внезапной остановки сердца. В спортивном сообществе Филиппов был известен не только своими личными достижениями на льду, но и тем, что стал первым наставником и крестным отцом звезды мирового хоккея Александра Овечкина. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Родственники Александра Филиппова подчеркнули, что трагедия произошла неожиданно. Несмотря на почтенный возраст, бывший защитник московского «Динамо» в последнее время не жаловался на плохое самочувствие и не страдал от затяжных заболеваний. Его карьера стала примером преданности одному клубу и национальной сборной: в активе Филиппова титул чемпиона мира, две победы в Кубке СССР и статус многократного призера чемпионатов страны.

Большую часть игровой карьеры Филиппов провел в составе столичного «Динамо», заслужив репутацию одного из самых надежных защитников своего времени. После завершения выступлений он успешно реализовал себя в тренерской деятельности, где его главным успехом стало воспитание молодых талантов, в том числе будущего капитана «Вашингтон Кэпиталз». Филиппов до последних дней сохранял связь с хоккеем и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и воспитанников. Дата и место прощания с легендой отечественного спорта станут известны в ближайшее время.

