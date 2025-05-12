Скончалась икона советского балета Осипенко

В Мариинском театре 12 мая сообщили о смерти бывшей примы-балерины Аллы Евгеньевны Осипенко, народной артистки РСФСР.

Артистки не стало на 93-м году жизни. Осипенко являлась легендой советского балета, настоящей иконой Мариинского театра и талантливой танцовщицей. В учреждении отметили, что звезда была выдающейся балериной, которая вписывалась в спектакли любого плана.

«Покойтесь с миром Алла Евгеньевна! Соболезнование близким и семье», — написала бывшая балерина Ирина Бартновская в канале телеграм.

Соболезнования выразили и другие, кто знал культовую балерину, талантливую ученицу Агриппины Яковлевны Вагановой.

Напомним, что Алла Евгеньевна два десятка лет посвятила сцене. Была солисткой балетной труппы «Хореографические миниатюры» под чутким наставничеством Леонида Якобсона. Также являлась солисткой Ленинградского ансамбля балета под руководством Бориса Эйфмана. Преподавала, в том числе в балетных труппах в Италии, Франции, США, Канады и России. Михайловский театр стал последним местом работы знаменитости.

Ранее сообщалось, что в США умерла актриса, сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов».