В США умерла сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Присцилла Пойнтер

В штате Коннектикут в доме престарелых умерла Присцилла Пойнтер, сыгравшая ряд ролей в фильмах и сериалах. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Пойнтер родилась в 1924 году. После того как выросла, она стала играть в театре и кино. Актриса отметилась в сериале «Даллас», фильме «Кошмар на улице Вязов» и многих других проектах. В 80-х годах ее дочь Эми несколько лет была замужем за Стивеном Спилбергом, известным сценаристом и режиссером. Последние дни своей жизни Пойнтер провела в доме престарелых в городе Риджфилде штата Коннектикут.

«Наша мама мирно скончалась во сне в понедельник, надеясь на встречу со своими двумя любящими мужьями и многочисленными собаками. Нам ее очень не хватает», — указала ее дочь Эми Ирвинг.

Ранее сообщалось, что умер заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Он за свою карьеру помимо множества спектаклей снялся в 70 картинах и сериалах. Среди самых известных — «Девчата», «Следствие ведут знатоки», «Хождение по мукам», «Фитиль» и «Ералаш». Актер ушел из жизни в 83 года.