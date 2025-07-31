Скончалась итальянская актриса Адриана Асти

В своем доме в Риме во сне скончалась легенда итальянского кинематографа Адриана Асти, сообщило издание ANSA. Это произошло в ночь на 31 июля. Актрисе, ставшей символом целой эпохи, было 94 года.

Карьера Асти началась в 1951 году с театральных подмостков, где она дебютировала под псевдонимом Аделаида Асте. Но настоящую славу ей принес кинематограф.

Дебют в «Ночном городе» в 1959 году открыл Асти дорогу к работе с Лукино Висконти, который пригласил ее в культовую картину «Рокко и его братья». Именно Висконти, с которым ее связывала особая творческая дружба, первым разглядел ее уникальный талант.

Особое место в жизни актрисы заняли отношения с Бернардо Бертолуччи — сначала творческие, а затем и личные. Их брак продлился с 1967 по 1972 год, но творческое сотрудничество продолжалось десятилетиями.

В 2004 году 74-летняя Асти получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Лучшие годы молодости», доказав, что ее талант не знает возрастных границ.

Асти работала с плеядой великих режиссеров — от Пьера Паоло Пазолини до Витторио Де Сики. в преклонном возрасте актриса продолжала сниматься, последний раз появившись на экране в 2001 году в фильме «Приди и забери мартини».

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