Скончалась известная по роли в фильме «Служебный роман» актриса Инна Выходцева

31 декабря 2024 года ушла из жизни Инна Выходцева, известная по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Ей исполнилось 90 лет. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, причиной смерти стала длительная болезнь.

Коллеги и зрители запомнили ее как доброго и отзывчивого человека, который, несмотря на жизненные испытания, всегда сохранял теплоту и человечность.

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году она окончила ВГИК. Ее кинодебют состоялся в картине «Балтийская слава».

За свою карьеру актриса снялась в 165 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Марш Турецкого» и «Лавина гор». Кроме того, она активно занималась дубляжом, озвучивая известных зарубежных актрис.

Ранее сообщалось, что умерла звезда «Интернов» и «Новогодней сказки» Надежда Подъяпольская.