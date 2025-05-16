Умер звезда фильмов о Бонде Джо Дон Бейкер

На 90-м году жизни скончался американский актер Джо Дон Бейкер, прославившийся участием в трех фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщило издание The New York Times.

О кончине артиста во вторник, 13 мая, заявили члены его семьи. В заявлении, опубликованном в прессе, не уточняется место смерти актера и не называется ее причина.

Джо Дон Бейкер появился на свет в 1936 году в штате Техас, США. В 1958 году завершил обучение в Университете Северного Техаса, после чего проходил службу в рядах американской армии.

Дебют Бейкера на театральной сцене состоялся в 1964 году в нью-йоркском театре ANTA в спектакле «Марафон „33“. Однако известность к актеру пришла благодаря ролям в телесериалах «Большая долина» и «Отряд „Стиляги“.

Карьера актера продолжала успешно развиваться благодаря участию в таких криминальных картинах, как «Чарли Вэррик» Дона Сигела и «Команда» Джона Флинна.

Зрителям он также запомнился по роли Брэда Уитакера в «Искрах из глаз» и роли Джека Уэйда в фильмах «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда» бондианы.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон.