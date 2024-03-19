Скончался экс-хоккеист сборной Белоруссии Константин Кольцов

Ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева», бывший хоккеист сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов. Ему было 42 года. О смерти тренера команда сообщила в своих соцсетях.

Что стал причиной смерти, не говорится. По данным СМИ, Кольцов умер в Майами, где отдыхал со своей возлюбленной, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Именно в США девушка должна была принять участие в турнире WTA, который проходит с 19 по 31 марта.

Кольцов родился 17 апреля 1981 году в Уфе. Он является гражданином Белорусии. За свою карьеру он выступил в таких командах как новокузнецкий «Металлург», «Спартак», «Ак Барс», минский «Динамо». Он также играл в составе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Во время выступления в составе «Салавата Юлаева» Кольцов выиграл Кубок Гагарина вместе с командой. В 2008-м году стал чемпионом России.

Помощником главного тренера «Салавата Юлаева» Кольцов стал в 2022-м году. 18 марта СМИ сообщили, что он намерен покинуть клуб.

У Кольцова остались трое детей — Даниил, Александр и Стефан.

15 марта стало известно, что на 90-м году жизни скончался актер Александр Ширвиндт. Он умер в Москве.