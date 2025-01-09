Скончался французский актер Бенуа Аллеман

5 января скончался известный французский актер Бенуа Аллеман. Всего за несколько дней до этого, 28 декабря, он отпраздновал свой 82-й день рождения. О его уходе сообщил в социальных сетях близкий друг актера Лайонел Онюст.

Причины смерти Аллемана, а также информация о дате прощания с ним остаются неизвестными. Бенуа Аллеман родился в 1942 году. Свою карьеру в искусстве он начал в возрасте 16 лет.

Среди его наиболее известных работ в кино — фильмы «Фигаро здесь, Фигаро там», «Сон в летнюю ночь», «Мария-Антуанетта», продолжение картины «Пришельцы», а также сериал «Комиссар Мулен».

Кроме того, Аллеман был популярным актером дубляжа. Именно он озвучивал на французском языке Моргана Фримена.

Ранее сообщалось, что в Париже в возрасте 84 лет скончалась «женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн.