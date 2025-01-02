В Париже в возрасте 84 лет скончалась «женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн

В Париже на 85-м году жизни умерла светская львица Джоселин Вильденштейн, более известная в обществе как «женщина-кошка». Об этом сообщило Agence France Press.

В мире заговорили о Вильденштейн после того, как ее внешность стала напоминать кошачий облик благодаря характерному разрезу глаз. Женщина усилила сходство с помощью целого ряда пластических операций, за счет чего ее скулы стали очень крупными, а подбородок начал сильно выдаваться вперед. Она умерла в Париже в номере отеля в последний день уходящего 2024 года.

«Согласно первым заключениям врачей, прибывших на место трагедии, у нее случилась сердечная недостаточность, и она умерла во сне», — указали журналисты.

В то же время у одного из британских СМИ появились данные, что причиной смерти Вильденштейн стала легочная эмболия. На момент смерти ей было 84 года.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в России скончалась актриса Инна Выходцева, известная многим зрителям по фильмам «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Ей было 90 лет, а причиной смерти стала длительная болезнь.