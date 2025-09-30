Скончался легендарный актер Геннадий Нилов: исполнитель роли физика Сундукова из «Три плюс два» не дожил до юбилея сутки

На 89-м году жизни скончался советский актер Геннадий Нилов, прославившийся ролью физика Степана Сундукова в любимой миллионами кинокомедии «Три плюс два». Информацию о его смерти подтвердила телеведущая Ника Стрижак. Об этом пишет The Voice Mag.

Советский кинематограф понес невосполнимую потерю — накануне 89-летия ушел из жизни Геннадий Нилов. Актер запомнился зрителям прежде всего как исполнитель роли строгого физика Степана Сундукова в лирической комедии «Три плюс два», ставшей символом целой эпохи. Прощание с артистом состоится 1 октября в Санкт-Петербурге, после чего его похоронят в Приозерске Ленинградской области.

Творческий путь Нилова начался еще в детстве — в 10 лет он снялся в массовке военной драмы «Подвиг разведчика», где главную роль исполнял его дядя Павел Кадочников. Окончив театральный институт, молодой актер сразу получил главную роль на «Ленфильме» в картине «Человек с будущим». В его фильмографии — работы в таких известных лентах, как «Поднятая целина», «Звезда пленительного счастья» и «Снегурочка».

После увольнения со студии в 1993 году артист завершил карьеру и переехал с супругой в Приозерск, где проживал в скромном доме у Ладожского озера. Семья воспитала двоих сыновей — Антона, работающего в бизнес-сфере, и Алексея, продолжившего актерскую династию и ставшего известным благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей».

