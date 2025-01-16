Скончался легендарный американский режиссер Дэвид Линч

По данным обозревателей, Линч скончался в США в возрасте 78 лет. Четыре года назад режиссеру поставили диагноз — эмфизема. Тяжелое заболевание вызвало осложнения, из-за которых Линч не мог передвигаться без кислородной маски.

Семья Линча подтвердила в соцсетях смерть американского режиссера.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы просим уважать наше право на уединение в это время. В мире образовалась огромная черная дыра, когда он ушел. Но, как он сам говорил, смотри на пончик, а не на дырку», — говорится в сообщении.

Напомним, что Дэвид Линч является создателем известных проектов, таких фильмов как «Синий Бархат», «Малхолланд драйв», «Голова-ластик», «Дикие сердцем», «Дюна» (1984) и многих других. За свой эпатажный авторский подход, цветовые решения и сюжетные идеи удостоился многих престижных наград. Вручали гению кинематографа «Золотую пальмовую ветвь» и «Золотого льва», а также «Оскар» и приз за режиссуру Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что скончалась ведущая актриса Московского Художественного театра Евгения Добровольская.