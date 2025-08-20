Скончался легендарный аргентинский режиссер и борец за права актеров Роберто Вега

Театральный мир Латинской Америки понес невосполнимую утрату. 19 августа на официальном сайте аргентинского актерского профсоюза был появился некролог, посвященный кончине выдающегося актера, режиссера и общественного деятеля Роберто Веги. Он умер 16 августа на 82-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Вега был не просто артистом, он являлся одной из ключевых фигур, формировавших культурный ландшафт всей страны на протяжении десятилетий.

Как режиссер Вега поставил более 40 спектаклей, многие из которых были отмечены самыми престижными театральными премиями. Он также является одним из основателей влиятельной Ассоциации театральных критиков и стоял у истоков Аргентинской ассоциации авторов детской литературы.

На протяжении своей карьеры Вега занимал пост генерального секретаря национальной Ассоциации театральных режиссеров и возглавлял актерский профсоюз, борясь за права творческих работников.

Помимо прямой режиссуры и общественной работы, Вега активно занимался культурной и педагогической деятельностью. Он курировал многочисленные театральные проекты по всей Латинской Америке, выступал в качестве консультанта по вопросам культуры и педагогики, видел в театре мощный инструмент для образования и социальных изменений.

Авторские работы Веги «Театр и образование», «Театр и общество» и «Театр и права детей и молодежи» стали теоретической базой для целого поколения педагогов и режиссеров.

