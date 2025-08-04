Скончался народный артист СССР Эльдар Шенгелая

В Грузии на 93-м году жизни скончался выдающийся кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая. Печальную новость сообщил фонд Нато Вачнадзе в соцсетях.

Шенгелая оставил яркий след в истории советского и грузинского кинематографа. Его фильмы «Необыкновенная выставка» (1968), «Чудаки» (1973), «Мачеха Саманишвили» (1977) и особенно «Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1983) стали классикой и вошли в золотой фонд советского кино.

За свои работы режиссер был удостоен Государственной премии СССР (1985) и Государственной премии Грузии имени Шота Руставели (1994).

Родившийся 26 января 1933 года в Тифлисе (ныне Тбилиси), Шенгелая в 1958 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Начав карьеру на «Мосфильме», он с 1960 года связал свою жизнь с киностудией «Грузия-фильм», где создал свои самые известные работы.

Помимо кинематографа, Шенгелая активно участвовал в политической жизни Грузии. Он четырежды избирался в парламент страны — в 1992, 1995, 1999 и 2004 годах, совмещая законодательную деятельность с творчеством.

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