Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин — легендарный режиссер Театра имени Моссовета, чьи постановки стали эталоном театрального искусства. О его смерти Государственный академический театр имени Моссовета сообщил в телеграм-канале.

Юрий Иванович Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне РАТИ-ГИТИС), где учился на курсе знаменитого Павла Хомского. С 2010 года Еремин занимал должность режиссера Театра Моссовета, став для многих артистов не только наставником, но и духовным учителем.

Его спектакли — «У врат царства» по Кнуту Гамсуну, «Мадам Бовари» по Флоберу, «Серебряный век» по Рощину, «Муж, жена и любовник» по Достоевскому и Тургеневу, отличались глубиной проработки и тонким пониманием человеческой психологии.

Особое место в творчестве Еремина занимала постановка «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги, ставшая визитной карточкой театра.

Коллеги вспоминают Юрия Ивановича как человека, который умел раскрывать актерские таланты. Многие современные звезды сцены считают его своим главным учителем.

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