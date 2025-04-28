Скончался режиссер документального кино Юрий Чибряков

Режиссер документальных фильмов и кинодраматург Юрий Чибряков умер на 94-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский Союз кинематографистов.

Чибряков родился в 1931 году. Затем он поступил во ВГИК и окончил его сценарный факультет. После этого он работал на различных студиях документального кино. За свою карьеру режиссер снял большое количество фильмов, также он написал сценарии к 75 фильмам. Среди этих картин истории о художнике Гущине, а также рассказ о выдающемся полярном исследователе Нансене.

«4 апреля 2025 года на 94-м году в Саратове ушел из жизни кинодраматург, режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Чибряков», — указал микроблог.

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