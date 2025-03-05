Скончался режиссер комедии «Каникулы президента»

Автор смелых проектов, таких как «Каникулы президента» и «Шаги», скончался в Москве. 11 апреля Илье Шерстобитову могло бы исполниться 49 лет.

Смерть кинопродюсера подтвердила его семья и коллектив ГИТР, где Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры.

«Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов. Для всех нас это невосполнимая потеря», — сообщается на сайте ГИТР.

Илья Шерстобитов писал сценарии и являлся продюсером более 20 фильмов и сериалов. В ГИТР отметили преданность коллеги к творчеству, которое цепляло глубиной зрителей и критиков. Он также нередко выступал как наставник для молодых учеников, помогая им реализовывать самые смелые проекты.

Ранее сообщалось, что скончался директор Института Европы РАН Журкин.