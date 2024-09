Умер барабанщик знаменитого коллектива ABBA

Издание уточняет, что легендарный барабанщик скончался в субботу, 21 сентября, от болезни Альцгеймера. Родственники описали Палма как доброго и скромного человека, который всегда был рядом с близкими и друзьями.

Мужчина, родившийся в 1949 году, начинал играть в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, но обрел известность благодаря своему участию в ABBA. Под его аккомпанемент были выпущены такие хиты, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.

