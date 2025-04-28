Скончался заслуженный артист РФ, сыгравший в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Ералаше»

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет. Трагическое известие сообщили в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

В телеграм-канале учреждение написало, что талантливого артиста не стало 28 апреля в возрасте 83 лет. Там не уточнили причину смерти и дату прощания.

Отметили, что произошедшее — это большая утрата для культуры. Актерской карьере и армейской сцене Алексей Крыченков посвятил 62 года.

«В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали», — отметили в учреждении.

Крыченков — уроженец Верхней Салды Свердловской области. Окончил ГИТИС (РАТИ), служил в команде артистов-военнослужащих театра Советской армии. После навсегда связал свою жизнь с театральной сценой. Помимо этого снялся в 70 картинах и сериалах. Среди самых известных — «Девчата», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Хождение по мукам», «Фитиль» и «Ералаш».

Ранее сообщалось, что скончался «феномен» башкирской эстрады: народный артист России Фидан Гафаров.