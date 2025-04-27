Скончался «феномен» башкирской эстрады, народный артист России Гафаров

Стало известно о смерти почетного артиста Башкортостана и Татарстана, народного артиста России Фидана Сафича Гафарова.

Гафарова не стало 27 апреля, на 78-м году жизни. Причины смерти эстрадного исполнителя не уточняются. Трагические новости подтвердили близкие знаменитости и Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури.

«Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра», — отмечает сайт культурного учреждения.

Отметили, что за годы службы в театре Фидан Гафаров сыграл много ролей: меньше сотни. Многие стали настоящей «визитной карточкой» актера и театрального искусства Башкортостана в целом. Даже в преклонном возрасте артист появлялся на сцене БАДТ, выражая преданность и любовь к делу.

Также Гафаров известен исполнением песни «Уфимские липы», которая считается неофициальным гимном Уфы. Прощание с артистом назначили на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Харлап ушла из жизни в 84 года.