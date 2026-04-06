Сковородки не выдержали: россиянин установил мировой рекорд за 37 секунд
Цирковой силач Соколов побил мировой рекорд, согнув 10 сковородок за 37 секунд
В Нарзанной галерее Кисловодска прошел «Парад рекордов» — праздничная акция, приуроченная ко Всемирному дню цирка. Мероприятие объединило артистов программы «Цирк на воде. Царство фонтанов», воспитанников местных цирковых студий и детский хореографический ансамбль «Гармония». Главным героем вечера стал силовой атлет Сергей Соколов, который на глазах изумленной публики побил мировое достижение. Об этом пишет ТАСС.
За 37 секунд Соколов голыми руками согнул 10 сковородок. Предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, скромнее: 8 сковородок за одну минуту. Атлет не просто улучшил результат, а сделал это почти в два раза быстрее, сообщили журналистам в пресс-службе Кисловодского государственного цирка.
Но силачом единым праздник не ограничился. Воздушные гимнасты коллектива «Галлея» вместе с другими артистами установили сразу два массовых рекорда. Первый — самый длинный цирковой шпагат в Кисловодске. Его протяженность составила 112 метров. Второй — самый длинный гимнастический мостик в России, который зафиксировали на отметке 57 метров.
Участницы заслуженного коллектива России «Гармония» под руководством Людмилы Литвиненко, кавалера международного ордена «Сердце отдаю детям», синхронно исполнили сложнейшие танцевальные вращения. В пресс-службе подчеркнули: среди детских коллективов России такого больше не делает никто.
Специальным гостем «Парада рекордов» стал уже хорошо известный не только в Кисловодске, но и далеко за его пределами «повелитель гравитации» Руслан Гаврюшенко. Бурю восторга у зрителей вызвало выступление морского котика Кати с дрессировщиком Дмитрием Тимченко. Завершился праздник розыгрышем бесплатных билетов в цирк. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Кисловодск доказал: сковородки здесь гнут, шпагаты тянут и делают это с цирковым размахом.
