Сковородки не выдержали: россиянин установил мировой рекорд за 37 секунд

В Нарзанной галерее Кисловодска прошел «Парад рекордов» — праздничная акция, приуроченная ко Всемирному дню цирка. Мероприятие объединило артистов программы «Цирк на воде. Царство фонтанов», воспитанников местных цирковых студий и детский хореографический ансамбль «Гармония». Главным героем вечера стал силовой атлет Сергей Соколов, который на глазах изумленной публики побил мировое достижение. Об этом пишет ТАСС .

За 37 секунд Соколов голыми руками согнул 10 сковородок. Предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, скромнее: 8 сковородок за одну минуту. Атлет не просто улучшил результат, а сделал это почти в два раза быстрее, сообщили журналистам в пресс-службе Кисловодского государственного цирка.

Но силачом единым праздник не ограничился. Воздушные гимнасты коллектива «Галлея» вместе с другими артистами установили сразу два массовых рекорда. Первый — самый длинный цирковой шпагат в Кисловодске. Его протяженность составила 112 метров. Второй — самый длинный гимнастический мостик в России, который зафиксировали на отметке 57 метров.

Участницы заслуженного коллектива России «Гармония» под руководством Людмилы Литвиненко, кавалера международного ордена «Сердце отдаю детям», синхронно исполнили сложнейшие танцевальные вращения. В пресс-службе подчеркнули: среди детских коллективов России такого больше не делает никто.

Специальным гостем «Парада рекордов» стал уже хорошо известный не только в Кисловодске, но и далеко за его пределами «повелитель гравитации» Руслан Гаврюшенко. Бурю восторга у зрителей вызвало выступление морского котика Кати с дрессировщиком Дмитрием Тимченко. Завершился праздник розыгрышем бесплатных билетов в цирк. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Кисловодск доказал: сковородки здесь гнут, шпагаты тянут и делают это с цирковым размахом.

