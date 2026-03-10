В подмосковном Дзержинском готовятся к событию, которое обещает быть необычным во всех смыслах. Финал конкурса «Дзержинская краса — 2026» состоится 28 марта во Дворце культуры «Энергетик», и судить участниц будет человек, привыкший гнуть железо голыми руками. Многократный рекордсмен мира, известный как Русский Халк, Сергей Агаджанян займет место в жюри. Об этом сообщает REGIONS .

Организаторы из Федерации силового экстрима России раскрыли подробности предстоящего шоу. За звание главной красавицы округа поборются 11 жительниц Дзержинского. Возраст участниц — от 20 до 50 лет, и каждая из них прошла долгий путь к финалу. Подготовка к конкурсу стартовала еще в декабре. Почти три месяца девушки оттачивали дефиле, учились актерскому мастерству, работали с профессиональными стилистами и приглашенными экспертами. Результатом стали эффектные фотосессии, которые увидят зрители в финале.

В программе вечера — творческие номера, видеовизитки и выход в вечерних нарядах. Оценивать старания участниц будет компетентное жюри, в составе которого оказался и именитый спортсмен. Сергей Агаджанян — не только звезда силового экстрима, но и заместитель президента профильной федерации. На его счету мировые рекорды, которые он устанавливал, двигая многотонные грузы и гнуя металл. Теперь Халку предстоит оценить грацию и талант.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать конкурсанток. Начало праздника красоты — в 16:00. Вход свободный для всех гостей. Возрастное ограничение — 12+. Сила и красота встретятся на одной сцене.

