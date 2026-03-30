«Скромность и выдержка»: королевский фотограф раскрыл тайны воспитания детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Человек, который на протяжении многих лет фиксирует важнейшие моменты жизни британской монархии, решил поделиться своими наблюдениями о самом закрытом ее уголке. Крис Джексон, королевский фотограф, выпустил книгу «Современное величие: британская королевская семья в новую эпоху», в которой особое место уделил детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает Hello! Russia.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи растут, и за этими изменениями Крис Джексон следит с особым трепетом. В своей новой книге фотограф, имеющий уникальный доступ к королевской семье, отметил, что дети Кембриджских уже достаточно взрослые, чтобы осознавать: их воспитание не такое, как у сверстников.

«Их выход — всегда что-то особенное», — подчеркивает Джексон.

Хотя ему редко удается наблюдать за юными членами королевской семьи в неформальной обстановке, каждое такое мгновение становится для него значимым.

Особенно фотограф выделил принцессу Шарлотту, отметив ее поведение на параде Trooping the Colour в 2024 году. По его словам, девочка продемонстрировала прекрасную выдержку, сосредоточенность и скромность — качества, которые редко встречаются в таком возрасте.

«Фотографировать детей на протяжении многих лет — это был особенный опыт», — признается Джексон.

Книга «Современное величие» стала попыткой запечатлеть не только официальные церемонии, но и ту невидимую глазу эволюцию, которую проходит королевская семья, вступая в новую эпоху.

