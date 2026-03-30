«Спортивный костюм в театре!»: Эммануила Виторгана и его жену раскритиковали за наряды младших дочерей

Народный артист РФ, который души не чает в младших дочерях, в очередной раз поделился семейными кадрами, но неожиданно столкнулся с волной критики. Эммануил Виторган опубликовал фотографии Этель и Клары после посещения театра кукол — и наряд девочек вызвал бурные споры среди подписчиков, сообщает Womanhit.ru.

83-летний Эммануил Виторган — отец большой и разновозрастной семьи. Его старшие дети, Ксения и Максим, давно взрослые, но актер с удовольствием окунулся в отцовство во второй раз, воспитывая дочерей от брака с Ириной Млодик.

Этель и Клара часто появляются в блоге знаменитого папы, и он с гордостью показывает, как проводит с ними время.

На этот раз Виторган выложил снимки, сделанные после похода в театр кукол. Девочки позируют на лестнице: одна в светлом костюме с рубашкой, другая — в серых легинсах с лампасами и куртке с капюшоном. Образ получился скорее спортивным, чем нарядным, что и вызвало неоднозначную реакцию.

Подписчики разделились: одни отметили, что старшая дочь похожа на отца, младшая — на мать, и похвалили Виторгана за то, что он много времени уделяет детям. Другие же раскритиковали выбор одежды, посчитав его неподходящим для культурного выхода.

«Как бы вы отреагировали, если бы на ваши мероприятия пришли в спортивных костюмах?» — писали комментаторы, проводя параллели с артистической средой.

Сам Виторган не вступал в полемику, предпочитая просто радоваться семейным моментам.

